15 dicembre 2025

Torna il tradizionale presepe vivente di Craveggia

Appuntamento alla vigilia di Natale con la consegna dei doni alla Sacra Famiglia e la messa

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie in valle Vigezzo: il presepe vivente di Craveggia. Mercoledì 24 dicembre alle 20.00 la partenza della fiaccolata da San’Antonio fino alla piazza della chiesa. A seguire la rappresentazione del presepe, con la tradizionale consegna dei doni alla Sacra Famiglia. Al termine, la messa di Natale. La partecipazione al presepe vivente è aperta a tutti: per informazioni è possibile contattare Roberta la numero 348 2584506.

