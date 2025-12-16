Borse di studio Ettore Tibaldi: ancora pochi giorni per presentare le domande

C'è tempo fino al 24 dicembre per presentare la domanda per due borse di studio, messe a disposizione dal comune di Domodossola, intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi, figura centrale della storia ossolana: medico, professore universitario e presidente della Giunta Provvisoria di Governo della Repubblica Partigiana dell’Ossola. Un riconoscimento che vuole sostenere il merito e allo stesso tempo ricordare un protagonista dell’impegno civile e culturale del territorio. I contributi, del valore di 2.000 euro ciascuno, è dedicato a studenti universitari che, nell'anno accademico 2024/2025, frequentano il secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia (LM-41).

La domanda va dunque presentata entro la vigilia di Natale. La documentazione richiesta potrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo istituzionale del comune, con una normale e-mail all’ufficio cultura oppure consegnata direttamente a mano all’ufficio protocollo, aperto ogni mattina dal lunedì al venerdì. Il bando completo e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Domodossola, dove gli studenti interessati possono trovare tutte le informazioni utili per accedere al contributo.