A Cuzzego tagliate piante pericolose per ridurre i rischi legati a neve ed eventi meteo intensi FOTO

Un importante intervento di prevenzione e messa in sicurezza, finalizzato a evitare rischi per la circolazione e per le persone, è stato realizzato dall’amministrazione comunale di Beura Cardezza lo scorso 29 novembre.

Lungo un tratto della strada provinciale che dalla frazione Cuzzego conduce all’abitato di Beura è stato effettuato il taglio preventivo di piante potenzialmente pericolose, che in caso di forti nevicate o di altri eventi meteorologici avversi avrebbero potuto compromettere la sicurezza della viabilità.

L’intervento è stato eseguito in accordo con la Provincia del Vco e, per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di piena sicurezza, è stata emessa un’ordinanza comunale di interdizione temporanea del traffico.

«Fondamentale il contributo del gruppo comunale di Protezione civile di Beura Cardezza, coordinato dal caposquadra Alessandro Barlacchi, insieme al gruppo dell’Associazione Alpini della Protezione civile – sezione di Domodossola, guidato da Salvatore Attinà – spiega il sindaco Davide Carigi –. Alle operazioni hanno partecipato anche dipendenti comunali e volontari, per un totale di circa venti uomini, supportati dai mezzi del Coordinamento provinciale».

Un’azione concreta che sottolinea l’importanza di una costante cura e pulizia del territorio, elementi essenziali per prevenire situazioni di pericolo e limitare le conseguenze degli eventi atmosferici estremi, a tutela della sicurezza della comunità e della continuità della viabilità.