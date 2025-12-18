Agroalimentare piemontese, stanziati 6,7 milioni per la promozione in Italia e in Europa

Una dotazione record da 6,7 milioni di euro, quasi 700mila in più rispetto al 2024, per sostenere la promozione in Italia e nell’Unione Europea dei prodotti agroalimentari di qualità del Piemonte. È quanto stanziato dalla Regione Piemonte su iniziativa dell’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi, Paolo Bongioanni.

Le risorse saranno messe a bando per supportare consorzi di tutela e associazioni di produttori nelle attività di valorizzazione delle eccellenze piemontesi: 13 Dop, 9 Igp, 41 vini Doc, 19 Docg, 4 bevande spiritose, oltre ai prodotti biologici, del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica e dell’agricoltura integrata.

«Dall’ultima edizione del bando – spiega Bongioanni – sono intervenuti cambiamenti epocali nella promozione del nostro agroalimentare d’eccellenza e nella crescita della sua redditività. Abbiamo lanciato il brand “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”, che potrà accompagnare tutti i prodotti agroalimentari di qualità certificata nelle azioni promozionali nazionali e internazionali».

Un contesto favorevole è rappresentato anche dal recente riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. «La cucina piemontese – sottolinea l’assessore – con i suoi prodotti certificati che rappresentano da soli un quarto del totale italiano, deve conquistare il posto che le spetta. Dazi e mutamenti economici ci spingono inoltre a esplorare con fiducia mercati nuovi. Per la prima volta abbiamo lanciato anche una grande campagna nazionale di spot televisivi per raccontare i nostri cibi e il loro enorme potenziale turistico».

Proprio per rafforzare questa strategia, la dotazione del bando 2025 è stata incrementata: «Ho voluto aumentare di quasi 700mila euro le risorse, portandole a 6,7 milioni – prosegue Bongioanni – così da garantire una presenza ancora più incisiva del Piemonte nei grandi eventi promozionali in Italia e in Europa, come Vinitaly, Fruit Logistica di Berlino e molte altre manifestazioni. Il Piemonte deve recuperare un gap di riconoscibilità e ottenere finalmente il posto che merita sui mercati e presso il pubblico nazionale e internazionale».

Il bando resterà aperto fino al 12 marzo 2026. Il contributo concedibile varia da 50mila a 500mila euro e finanzia fino al 70% della spesa ammessa. Le risorse sosterranno attività di informazione e promozione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari di qualità, tra cui la partecipazione a fiere e manifestazioni di rilievo come Fruit Logistica di Berlino, Fruit Attraction di Madrid, Wine Paris, Vinitaly di Verona, Prowein di Düsseldorf, il Salone del Gusto di Torino, la Fiera del Tartufo di Alba, quella del Bue Grasso di Carrù e molte altre.

Sono inoltre finanziabili presentazioni e degustazioni, campagne pubblicitarie, spot radio, tv e web, siti internet, iniziative promozionali dedicate ed educational per la stampa specializzata, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine del Piemonte come terra di eccellenza agroalimentare e destinazione enogastronomica di primo piano.