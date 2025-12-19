Kiwanis Club, presentato il calendario 2026

Il Kiwanis Club di Domodossola ha presentato ufficialmente il suo calendario 2026. L’evento, tenutosi nell’ex Cappella Mellerio, si inserisce nel ricco programma di eventi del Natale kiwaniano, che ha unito arte, cultura e spirito di comunità.

La serata è stata presentata dal critico d’arte Giuseppe Possa, in un dialogo con le poesie di Sandro Trocchi e le fotografie di Mario Pasqualini. Numeroso il pubblico intervenuto, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa, così come molto alta è stata la richiesta dei calendari, stampati in quasi mille copie. A chiudere l’incontro, gli auguri del presidente del Kiwanis Club Domodossola, Federico Spinozzi, che ha ricordato come fare del bene faccia star bene e come questo Natale kiwaniano stia portando risultati importanti, gettando basi solide anche per i service futuri che il club realizzerà sul territorio.