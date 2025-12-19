DR1, si riparte col botto: a Borgoticino lo scontro diretto tra capoliste

Prima giornata di ritorno in DR1 e il calendario propone subito il piatto forte: questa sera a Borgoticino va in scena il big match tra le due capoliste. La Autotrasporti Sacchi Foma cercherà di ripetere l’impresa dell’esordio stagionale contro una vera e propria corazzata, considerata sulla carta una delle principali candidate al primo posto finale.

«Affrontiamo una grande squadra, ma anche noi lo siamo. Dovremo essere perfetti: un successo ci proietterebbe in una posizione di grande vantaggio», ha dichiarato Matteo Donaddio, ala della Fulgor, alla vigilia della sfida.

Impegno domenicale invece per la Findomo, attesa al Pala Raccagni dal confronto contro Galliate. Una gara che, almeno sulla carta, si presenta complicata.

«Un’altra partita proibitiva guardando la classifica – ha spiegato Francesco Petricca, allenatore non giocatore – ma lo era anche quella con Omegna. Mi auguro di rivedere lo stesso atteggiamento, che è ciò che più mi interessa: il risultato passa in secondo piano, sappiamo di essere destinati ai play-out».