Concerto di Natale a Pieve Vergonte con il Corpo Musicale di Fomarco

Il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Musicale di Fomarco si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 21,00 presso il Teatro Massari di Pieve Vergonte. L’evento, guidato dalla maestra Francesca Mosca, sarà arricchito dall’esibizione del coro gospel Black Inside, diretto dalla maestra Maria Rita Briganti.

L’ingresso sarà ad offerta libera e, al termine del concerto, sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

"Siamo felici di invitare tutta la comunità a condividere insieme questo momento di musica e festa", commenta Sonia Piatti, presidente del Corpo Musicale di Fomarco.