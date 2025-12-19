 / Eventi

Eventi | 19 dicembre 2025, 10:30

Concerto di Natale a Pieve Vergonte con il Corpo Musicale di Fomarco

Sabato 20 dicembre al Teatro Massari l’esibizione del Corpo Musicale di Fomarco e del coro gospel Black Inside

Concerto di Natale a Pieve Vergonte con il Corpo Musicale di Fomarco

Il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Musicale di Fomarco si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 21,00 presso il Teatro Massari di Pieve Vergonte. L’evento, guidato dalla maestra Francesca Mosca, sarà arricchito dall’esibizione del coro gospel Black Inside, diretto dalla maestra Maria Rita Briganti.

L’ingresso sarà ad offerta libera e, al termine del concerto, sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

"Siamo felici di invitare tutta la comunità a condividere insieme questo momento di musica e festa", commenta Sonia Piatti, presidente del Corpo Musicale di Fomarco.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore