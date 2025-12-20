 / Crevoladossola

''Avremmo fatto un altro bilancio''

Il consigliere Lorenzo Iaria spiega l'astensione della minoranza nel voto dell'ultimo consiglio comunale

A sinistra Lrenzo Iaria, consigliere di minoranza

Bilancio approvato a Crevoladossola coi voti della maggioranza. Si è invece astenuta la minoranza . Il perché lo spiega  il consigliere Lorenzo Iaria:’Avremmo fatto un altro bilancio. Tra le cose che non condividiamo è che anziché fare il nuovo municipio a Villa Renzi avremmo fatto la casa per anziani. Alcune opere sono meritevoli di approvazione e per questo ci siamo astenuti. Ma abbiamo votato contro l’Imu, che è una delle più elevate che ci sono e contro l’Irpef che è una tassa occulta che colpisce le persone’’.

