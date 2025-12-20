Bilancio approvato a Crevoladossola coi voti della maggioranza. Si è invece astenuta la minoranza . Il perché lo spiega il consigliere Lorenzo Iaria: ‘’Avremmo fatto un altro bilancio. Tra le cose che non condividiamo è che anziché fare il nuovo municipio a Villa Renzi avremmo fatto la casa per anziani. Alcune opere sono meritevoli di approvazione e per questo ci siamo astenuti. Ma abbiamo votato contro l’Imu, che è una delle più elevate che ci sono e contro l’Irpef che è una tassa occulta che colpisce le persone’’.
