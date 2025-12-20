Montecrestese, si apre il programma del "Natale sotto il campanile"

Montecrestese si prepara a vivere un Natale ricco di appuntamenti grazie all’iniziativa “Natale sotto il Campanile 2025”, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del comune di Montecrestese e la collaborazione del coro Valgarina e della parrocchia di Maria Vergine Assunta. Un programma articolato, pensato per accompagnare residenti e visitatori in un percorso tra spiritualità, cultura, memoria e tradizioni.

Il calendario si aprirà domenica 21 dicembre con l’appuntamento dedicato al solstizio d’inverno. Alle 9.30 è prevista la visita alla torretta medievale di Roldo, un’occasione per riscoprire una delle testimonianze storiche più suggestive del territorio, immersa nell’atmosfera delle festività.

Il cuore dell’iniziativa sarà però la vigilia di Natale. Mercoledì 24 dicembre, alle 20.00, verranno inaugurate le quattro mostre allestite per l’occasione: l’esposizione, sotto forma di mostra diffusa, dei presepi artigianali e degli alberi di Natale realizzati dai partecipanti, che potranno consegnarli entro il 22 dicembre; la mostra “Anno scolastico 1933/34”, che propone manoscritti originali e documenti d’epoca; l’esposizione dedicata al giocattolo e al modellismo; e infine la mostra “7/8/78 – La potenza dell’acqua”, una raccolta di immagini e articoli che ripercorrono la drammatica alluvione del 1978. Le mostre saranno poi visitabili ogni giorno dal 26 dicembre al 6 gennaio, dalle 14.00 alle 16.00.

Sempre il 24 dicembre, alle 20.30, nella chiesa di Maria Vergine Assunta sarà celebrata la santa messa della Vigilia. Al termine della funzione, la chiesa ospiterà il concerto dei “Piccoli Cantori di Monte”, affiancati dalla Corale di Montecrestese. Un momento musicale che si rinnova come simbolo di comunità e partecipazione, capace di restituire il senso più autentico del Natale. La serata proseguirà presso il Centro Culturale Ricreativo, dove i partecipanti saranno accolti da un clima conviviale. Panettone, vin brûlé e cioccolata calda accompagneranno lo scambio di auguri, trasformando la vigilia in un’occasione di incontro e condivisione.

Il programma si concluderà martedì 6 gennaio 2026, alle 14.30, con il ritorno della tradizionale Tombola della Befana, nuovamente ospitata al Centro Culturale Ricreativo. Durante il pomeriggio sarà anche consegnato un omaggio agli autori dei lavori esposti nelle mostre, a riconoscimento dell’impegno e della creatività.

"Invitiamo tutti a partecipare a questa serie di eventi - dicono dalla Pro Loco - pensati per celebrare la bellezza delle tradizioni locali e per offrire un’opportunità di incontro e riflessione per la comunità, pensati per valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni di Montecrestese, rafforzando il senso di appartenenza e offrendo momenti di serenità nel periodo più atteso dell’anno”.