Finanziamenti in Piemonte: nel Vco importi medi più alti

Nel quarto trimestre del 2025 il mercato dei finanziamenti in Piemonte continua a mostrare segnali di solidità, con tassi più favorevoli rispetto a dodici mesi fa. Secondo l’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, il Taeg medio dei prestiti personali è sceso dall’8,62% all’8,21%, mentre le cessioni del quinto per dipendenti privati passano dal 7,02% al 6,67%.

In Piemonte, la finalità più richiesta per i prestiti personali è la liquidità, con il 30,8% delle domande, seguita dal consolidamento dei debiti (21,4%) e dall’acquisto di auto usate (20,8%). La durata media dei finanziamenti nella regione è di 5 anni e 8 mesi, con i prestiti per auto nuove che superano i 6 anni e 10 mesi. L’importo medio richiesto in Piemonte si attesta sui 12.200 euro, mentre le somme più elevate sono destinate alla ristrutturazione della casa, con 18.100 euro in media.

Nella provincia del Vco gli importi medi richiesti risultano i più alti della regione, pari a 14.293 euro per i prestiti personali, mentre per le cessioni del quinto raggiungono 29.272 euro, con un’età media dei richiedenti di 55 anni e 10 mesi, la più alta della regione.

«I dati evidenziano come nel Vco gli utenti richiedano finanziamenti più consistenti, sia per esigenze personali sia per consolidare situazioni debitorie», commenta Nicoletta Papucci, portavoce di PrestitiOnline.it. «I tassi più bassi rispetto a un anno fa rendono l’accesso al credito più conveniente, soprattutto per prestiti personali e cessioni del quinto per dipendenti privati».