Le promesse del 2026: arrivano “Supergirl: Woman of Tomorrow” e “Avengers: Doomsday”

Il 2025 si sta concludendo con una gara a colpi di trailer. E’ solo l’ennesima tappa di una tenzone che si svolge da decenni e che, almeno questo è ciò che sperano gli appassionati di tutto il mondo, non avrà probabilmente mai fine.

Uno scontro su un ring mediatico, in cui si affrontano le due case editrici americane che hanno fatto la storia del fumetto supereroistico mondiale.

In questo angolo, siore e siori, la DC, il posto in cui nascono e abitano Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e innumerevoli altri eroi!

Nell’angolo opposto, siore e siori, la sua rivale di sempre, la Marvel di Spider-Man, degli Avengers, degli X-Men e di tantissimi altri personaggi!

Sì, ahimé, tanti anni fa facevano un tipo di gara diverso. Facevano a chi vendeva più fumetti. Oggi si adeguano a questo nuovo modo di attrarre il pubblico: affidano i loro personaggi sempre di più ad altri media, ad esempio al cinema.

Così ecco che la DC, dopo il successo ottenuto dal regista James Gunn con l’ultimo film su Superman (successo di cui ha molto merito il cane Krypto, ne abbiamo parlato in un articolo di qualche mese fa), punta ora sulla cugina dell’uomo d’acciaio, ovvero Supergirl.

La bionda supereroina, interpretata qui da Milly Alcock, è già comparsa in un cameo nel finale del film del parente; si è ripresa il “suo” cane ed è andata via.

Il cameo di Supergirl nell’ultimo film di Superman

Il film di cui sarà protagonista non è stato diretto da Gunn, ma da Craig Gillespie e si intitola “Supergirl: Woman of Tomorrow”. Si fonda, insomma, sull’omonima miniserie a fumetti di Tom King del 2022. Il cast e i comprimari, buoni e cattivi, coinvolti ci dicono già che la trama del lungometraggio differirà almeno in parte da quella dei fumetti. Nel film, ad esempio, è presente Lobo, interpretato da Jason Momoa, del tutto assente nella trama su carta.

“Supergirl: Woman of Tomorrow” a fumetti

Il cameo del film di Superman e il trailer di Supergirl ci danno due informazioni basilari. La prima è che, accanto alla bionda supereroina ci sarà anche Krypto; la seconda è che questa Supergirl sarà diversa da quelle dei live action precedenti. Nei pochi minuti in cui abbiamo potuto godere della sua presenza l’abbiamo vista in soprabito e occhiali, piuttosto esuberante e anche un po’ ubriaca.



Il trailer del film “Supergirl: Woman of Tomorrow”

Bisogna dire che il personaggio Supergirl, nei decenni, è stato rivisitato più volte tanto nei fumetti, quanto sullo schermo, in film, serie e cartoni. Alcune Supergirl non sono neanche propriamente cugine di Superman, ma sarebbe troppo lungo e poco utile citarle qui una per una. Limitiamoci alla più conosciuta e tradizionale.

E’ appunto Kara Zor-El, la cugina di Superman, quella che, nel 1959, dà il via alla saga. Bionda, perlopiù ritratta in pantaloncini o gonnellino, muore nel 1985 per scelta editoriale nel ciclo “Crisi sulle terre infinite” (gli autori volevano fare in modo che Superman tornasse ad essere l’unico sopravvissuto alla distruzione del pianeta Krypton). Ovviamente si trattò di una morte temporanea, come spesso avviene nei fumetti.

La morte di Supergirl in “Crisi sulle terre infinite”

Questa stessa Supergirl, rediviva, è stata interpretata tra il 2015 e il 2020 da Melissa Benoist, nella serie omonima. Tra l’altro, nell’intro di ogni puntata della prima stagione, l’eroina ci spiegava bene le sue origini.

Melissa Benoist interpreta “Supergirl”

Nella stessa serie ha recitato, con altro ruolo, Helen Slater, la primissima Supergirl del grande schermo, protagonista nel 1984 del film “Supergirl – La ragazza d’acciaio”, collegato ai 4 lungometraggi del Superman di Cristopher Reeve.

Helen Slater nei panni della prima Supergirl del cinema

Un’ulteriore riscrittura delle origini del personaggio si è avuta poi nel 2010 con il film animato “Superman/Batman: Apocalypse”.

La prima apparizione di Supergirl in “Superman/Batman: Apocalypse”

Insomma, Supergirl è da sempre un personaggio dalle mille sfaccettature, che ha dimostrato di potersi reinventare e adeguare all’epoca in cui agisce e ai gusti del pubblico. Torniamo però all’eterno duello di cui parlavamo prima, quello tra DC e Marvel. Ecco, sarà forse un caso, ma subito dopo il rilascio del primo trailer di “Supergirl: Woman of Tomorrow”, a qualcuno è “sfuggito” un frammento di trailer del blindatissimo “Avengers: Doomsday”. Sembra quasi fatto apposta, sembra un avvertimento. Come se la Marvel volesse ricordare alla rivale che è pronta, come sempre, a rispondere colpo su colpo, ad alzare la posta. Non vi è alcuna certezza dell’autenticità del trailer. Potrebbe essere stato realizzato con l’intelligenza artificiale.



Si sa però che il piano messo in piedi dai Marvel Studios insieme a Disney sembra andare ben oltre una classica strategia promozionale. L’idea, stando a quanto trapela, sarebbe quella di distribuire nelle sale addirittura quattro trailer del film diversi, agganciandoli all’uscita di Avatar 3 e facendoli ruotare per un mese intero. Ogni settimana un teaser nuovo prenderebbe il posto del precedente e ciascuno sarebbe dedicato a un personaggio specifico. Le voci che circolano in rete, soprattutto sui social, parlano di un ritorno in primo piano di volti storici del Marvel Cinematic Universe nei primi tre trailer. I nomi più citati sono quelli di Steve Rogers, Victor Von Doom interpretato da Robert Downey Jr e Thor. Solo il quarto e ultimo anticiperebbe qualcosa della storia complessiva di “Avengers: Doomsday”. Una scelta che confermerebbe l’intenzione della produzione di seguire una linea comunicativa fuori dagli schemi, già evidente al momento dell’annuncio del cast.

Nel trailer per ora apocrifo vediamo Steve Rogers, alias Capitan America, giungere in motocicletta davanti alla casa nella quale si è concluso “Avengers:Endgame”. Poi, all’interno della stessa, lo vediamo riporre il costume da supereroe e prendere in braccio un neonato!

Il trailer “apocrifo” di “Avengers: Doomsday”

Ma se siamo di fronte a un trailer falso, perché risultano partite segnalazioni per violazione del copyright che avrebbero portato alla rimozione dei filmati da Reddit, X e YouTube? Accorgimento , questo, rivelatosi peraltro inutile, dato che su Facebook, TikTok e Instagram il video circola ormai senza grandi difficoltà.



Insomma, anche gli Avengers, in quanto a emozioni, promettono bene.



“Supergirl: Woman of Tomorrow” uscirà a giugno del 2026.

L’uscita di “Avengers: Doomsday” è prevista, sempre per l’anno prossimo, a dicembre.



Noi ci rileggiamo la prossima settimana.