Festa e solidarietà con il presepe vivente di Formarco

Pieve Vergonte in festa, martedì 23 dicembre, con un nuovo appuntamento promosso dalla Compagnia dell’Allegria, il presepe vivente a Fomarco. Oltre 60 comparse animeranno le vie della frazione per la sacra rappresentazione. Appuntamento a partire dalle 14.00 con il giro dei pastori e di Babbo Natale, che portano gli auguri in tutte le case. I festeggiamenti riprendono poi alle 20.30 con la messa nella chiesa di San Rocco e, a termine, la rappresentazione della natività.

Per accedere all’evento, è prevista una navetta gratuita, a partire dalle 20.15, con partenza dai parcheggi ex Tonolli ed ex Enichem. La serata avrà anche scopo benefico: parte del ricavato sarà infatti devoluto a Ossola amica dell’uni, che sarà presente alla festa con laboratori per bambini, insieme alle bancarelle di produttori locali.