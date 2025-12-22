Derby infinito al Palaraccagni: la Pediacoop H24 Domo ferma la capolista Altiora Verbania al tie-break

Una delle partite più emozionanti e avvincenti degli ultimi anni è andata in scena sabato 20 dicembre al Palaraccagni, teatro del derby del Verbano Cusio Ossola tra la capolista Altiora Verbania e i padroni di casa della Pediacoop H24 Domo. A spuntarla, al termine di oltre due ore e mezza di gioco e di una rimonta semplicemente incredibile, sono stati gli ossolani, capaci di imporsi 17-15 al tie-break e di strappare il primo punto stagionale alla formazione verbanese.

Come spesso accade nei derby, la classifica passa in secondo piano. La sfida ha infatti regalato a Domodossola non solo una vittoria di prestigio, ma soprattutto la consapevolezza di poter competere e battere una squadra esperta, composta da atleti che fino alla scorsa stagione lottavano stabilmente nelle primissime posizioni del campionato di Serie C. Non a caso coach Azzini ha dovuto affidarsi alla “vecchia guardia” – Miani, Frattini, Traversi e Grandolini – schierando cinque giocatori su sette con un recente passato in categoria superiore. Eppure, nonostante l’esperienza verbanese, i giovani del 2mila8volley hanno avuto la meglio: una soddisfazione che va ben oltre il risultato finale e che sarebbe rimasta tale anche in caso di sconfitta al tie-break.

Venendo alla cronaca, coach Cova parte con Saclusa in regia, Kurochkin opposto, Sirocchi e D’Andrea al centro, De Grandis e Maiello in banda, Scarpati libero. Domodossola approccia il match nel migliore dei modi, mettendo subito in difficoltà Verbania e conducendo il primo set dal primo all’ultimo punto, chiuso 25-18. Anche nel secondo parziale i domesi partono forte, ma Verbania entra in partita e il set procede punto a punto, con gli ossolani avanti di un paio di lunghezze fino al 13-11. Un passaggio a vuoto dei padroni di casa rimette però in equilibrio il punteggio; Azzini inserisce Miani e l’esperienza degli ospiti emerge nel finale, con l’Altiora che si impone 22-25 ristabilendo la parità, nonostante i tentativi di Cova con Borgnis e Boschi.

Nel terzo set Verbania riparte con la formazione vincente e prova l’allungo. Il match resta spettacolare, con scambi intensi e grande equilibrio. Sul 16-11 per gli ospiti rientrano Borgnis e Boschi e Domo reagisce con carattere, rimontando fino al 20 pari. Gli ossolani hanno anche la palla del sorpasso, ma un’ingenuità costa caro e consente ai lacuali di chiudere il set 22-25.

Nel quarto parziale Cova conferma Boschi dall’inizio e Domodossola torna a spingere forte, come nel primo set, portandosi rapidamente sul 12-6. Azzini prova a cambiare l’inerzia inserendo Rebecchi in regia; alcuni muri dell’ex Traversi riavvicinano Verbania, che ha anche l’occasione del -1 sul 18-20. Questa volta però sono gli ospiti a sbagliare e la Pediacoop H24 chiude 25-21, trascinando la sfida al tie-break e conquistando un punto prezioso.

Il quinto set sembra iniziare in salita per Domodossola: Verbania prende il largo e cambia campo sull’8-3. Il vantaggio resta invariato fino al 10-5, poi accade l’incredibile. Sul turno al servizio di Boschi i domesi iniziano una rimonta furiosa, difendendo ogni pallone e contrattaccando con grande efficacia. Sull’11-12 un’azione spettacolare, con difesa in tuffo di Maiello e punto di piede del libero Scarpati – MVP del match – vale la parità e fa esplodere il Palaraccagni. Scarpati, in autentica trance agonistica, firma anche il punto successivo direttamente dalla difesa. Il sigillo finale arriva sul 17-15 con un contrattacco vincente di Sirocchi, che consegna una vittoria destinata a rimanere nella memoria della pallavolo locale. Un modo perfetto per chiudere l’anno. Si tornerà in campo il prossimo 10 gennaio.