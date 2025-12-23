 / Sport

In Ossola una prova dei Regionali di corsa in montagna a trail running

Il 2 maggio le gare si correranno alla Collina dello sport di Villadossola

 ‘’Toccherà’’ anche Villadossola il Campionato regionale individuale giovanile e di società di corsa in montagna e trail running. Il calendario della stagione 2026 vedrà il 2 maggio due  gare alla Collina dello sport di Villadossola- Una è la prima delle tre prove regionali in programma per gli individuali giovanili: dopo Villadossola le altre due sono ad Almese (To) e Melle (Cn). Quattro le prove, tra cui quella di Villadossola, per i regionali di società: dopo Villa il 9 maggio ad Almese, il 23 a Melle e il 31 maggio a Bagnolo Piemonte.

re.ba.

