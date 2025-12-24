Gli auguri di Natale del neoeletto presidente della provincia Albertella

Il neoeletto presidente della provincia del Vco, Giandomenico Albertella, rivolge alla cittadinanza un messaggio di auguri in occasione delle festività natalizie. Queste le sue parole:

“Manca ormai poco per festeggiare il Santo Natale e desidero formulare i miei migliori auguri a tutti cittadini e le famiglie del Verbano Cusio Ossola con l’auspicio che possano trascorrere queste festività in un clima sereno e gioioso.

Sono i primi auguri nella nuova veste di presidente della provincia e ne sono particolarmente orgoglioso: mi appresto ad intraprendere un percorso che spero possa rispondere concretamente ai bisogni di una provincia montana molto frastagliata che richiede soprattutto risposte pratiche.

Ringrazio tutti per il sostegno che mi hanno voluto dimostrare e farò tutto il possibile per esserne all'altezza.

Le festività di fine anno, pur con l’allegria e la spensieratezza che sono proprie del periodo, sono anche momento per raccogliersi con le famiglie, gli amici e gli affetti più cari e con essi vivere momenti di riposo e tranquillità: approfittiamone per ricaricare le energie per affrontare con entusiasmo e positività le sfide che ci attendono.

Un pensiero ed un augurio speciale vanno dunque a chi è meno fortunato, agli anziani ed a quelle persone che per alterne vicende saranno costrette a trascorrere queste festività in solitudine, in ristrettezze o col dolore nel cuore.

Vorrei brindare con tutti voi alla prospettiva di un miglior 2026 confidando che sia un anno di pace e serenità,

Auguri di nuovo ed un abbraccio a tutte le famiglie”.