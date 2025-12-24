Frontale a Crodo, due persone ferite. Sul posto anche un'eliambulanza

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e dei vigili del fuoco volontari di Baceno per un incidente avvenuto nella mattinata di oggi sulla strada 659 della val Antigorio e Formazza nel Comune di Crodo.

In località Pian del Picio due utilitarie per cause da stabilire si sono scontrate frontalmente. I vigili del fuoco hanno lavorato con cesoie idrauliche per estrarre le persone dagli abitacoli delle auto e i due conducenti feriti, considerata la gravità dell'urto, sono stati affidati a personale sanitario e trasportate in ospedale dall'elicottero del 118.

Sul posto i carabinieri di Domodossola, personale sanitario e l'ambulanza della val Vigezzo. Strada chiusa per circa mezz'ora per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.