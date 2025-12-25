“I Misctè d’na Vota” torna a Premia: un viaggio nei mestieri e nella vita di montagna

Un pomeriggio dedicato alla memoria, alle tradizioni e alla vita di montagna. Sabato 27 dicembre 2025, a partire dalle ore 13, il centro storico di Premia ospiterà una nuova edizione de “I Misctè d’na Vota”, la rievocazione dei mestieri di una volta organizzata dalla Pro Loco di Premia, con il supporto del Comune e delle associazioni locali. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 28 dicembre.

La manifestazione accompagnerà residenti e visitatori in un percorso tra antiche lavorazioni e scene di vita quotidiana, con dimostrazioni dal vivo dei mestieri che hanno segnato la storia del paese: dalla lavorazione del latte al forno del pane, dal bucato alla filatura della lana, fino al lavoro del falegname e ad altre rappresentazioni tipiche della tradizione locale.

Particolare attenzione sarà dedicata alla lavorazione della ceramica, in ricordo dell’antica fabbrica fondata nel 1808 da don Giovanni Bartolomeo Tonietti, da cui ebbe origine l’attuale ceramica Kamares, simbolo della storia produttiva di Premia.

Non mancheranno le attività pensate per i più piccoli, con laboratori di lana e feltro e i giochi di una volta, realizzati in legno. Lungo il percorso sarà inoltre possibile degustare prodotti tipici, affiancando il punto ristoro principale allestito presso l’Osteria, aperta per l’occasione.

A dare voce e anima alle diverse maestranze sarà Ferruccio Del Zoppo, che accompagnerà il pubblico con racconti e spiegazioni anche in dialetto locale, intrecciando storia e narrazione in chiave poetica.

Per l’intera giornata resterà aperto il Museo Mineralogico di Premia “don Giovanni Bonomo”, che custodisce preziose collezioni di minerali locali e internazionali e ospita la tradizionale vetrina con le antiche ceramiche di Premia. Saranno inoltre allestite due sale dedicate al Museo storico della Banda di San Rocco di Premia e alle attrezzature storiche da sci.

Nel pomeriggio di sabato sarà possibile visitare anche la mostra “I cammini di Devozione ed Arte”, allestita presso le Scuole elementari di Premia, inaugurata domenica 21 dicembre.

“I Misctè d’na Vota” si conferma così un appuntamento capace di custodire e trasmettere l’identità del territorio, valorizzando il patrimonio culturale e umano della montagna e rafforzando il legame tra passato, presente e futuro. L’evento è sostenuto anche dai Gruppi Costumi locali e dal Corpo Musicale di San Rocco.