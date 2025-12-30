Ponti e festività 2026: tutti i weekend lunghi da segnare sul calendario

Il 2026 si prospetta un anno ricco di ponti e weekend lunghi, perfetto per chi vuole approfittare delle festività per qualche giorno di riposo e vacanza. Il calendario offre diverse opportunità da non perdere, per vivere momenti di relax senza sacrificare troppi giorni di ferie.

L’anno inizia subito con un ponte interessante tra Capodanno e l’Epifania. Con il 1° gennaio di giovedì e il 6 gennaio di martedì, si possono avere sei giorni consecutivi di riposo tra le festività principali di inizio anno.

A primavera, il periodo pasquale offre un altro momento ideale per staccare. La Pasqua 2026 cade domenica 5 aprile, con il lunedì di Pasquetta il giorno successivo. Questo permette di organizzare un ponte più lungo, ideale per una breve vacanza o per dedicarsi alla famiglia.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà un martedì. Collegando il lunedì precedente si può ottenere un ponte di quattro giorni, perfetto per chi vuole approfittare della primavera inoltrata e del clima più mite.

Anche in autunno e inverno i ponti non mancano. L’Immacolata, l’8 dicembre, cade di martedì, offrendo la possibilità di un ponte di quattro giorni aggiungendo il lunedì 7. A chiudere l’anno, Natale cade di venerdì, seguito dal weekend e dal Capodanno 2027 di giovedì. Questo permette di godersi un lungo periodo di vacanza da fine dicembre fino all’Epifania. Il 2026 è quindi un anno ideale per pianificare vacanze e gite fuori porta sfruttando al massimo i ponti.