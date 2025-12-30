Ancora nessuna traccia di Marcello Copia, disperso in Valle Loana da sabato sera FOTO

Un’altra giornata di ricerche senza esito in Valle Vigezzo. Oggi sono stati circa una cinquantina gli uomini impegnati nelle operazioni in Valle Loana, dove da domenica sera si sta cercando Marcello Copia, il pensionato vogognese disperso da sabato sera. Nella giornata odierna sono intervenuti anche gli operatori della squadra forre del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola, che hanno scandagliato il torrente Loana senza trovare tracce dell’uomo.

È stata inoltre effettuata una ricerca a pettine, con il rastrellamento di una vasta area a partire dal punto in cui è stata ritrovata l’autovettura di Marcello Copia. Domani mattina verrà passata al setaccio anche la piana della Valle Loana; le operazioni di ricerca verranno sospese a mezzogiorno. Dalle immagini di una webcam meteo presente in zona è emerso che le luci dell’auto del pensionato sono rimaste accese fino intorno alle 22 di sabato sera, dopodiché non è stato più rilevato alcun movimento.