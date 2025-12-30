Valanga in alta Ossola: salve le persone coinvolte

Una valanga si è staccata questa mattina, martedì 30 dicembre, sulle montagne dell'alta Ossola. Il bilancio per fortuna non è grave: una persona è rimasta leggermente ferita e una illesa. E' accaduto tra l’Alpe Devero e l’Alpe Veglia dove una valanga ha travolto oggi due scialpinisti che stavano percorrendo la zona a ridosso di Punta delle Caldaie. I due sono riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve e ad allertare i soccorsi. L’intervento di soccorso è stato eseguito da un elicottero che ha porta sul posto i tecnici che hanno soccorso i due.Alcuni escursionisti sono rimasti travolti, ma fortunatamente sono subito riusciti a uscire dal manto nevoso. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza per una verifica delle condizioni delle persone coinvolte e una bonifica dell’intera valanga.