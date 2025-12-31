Ucraina, Zelensky: "Russia vuole isolare Odessa". Il nuovo obiettivo di Putin

(Adnkronos) -

La Russia ha un nuovo obiettivo nella guerra con l'Ucraina. Mosca sta cercando di isolare la regione di Odessa dal resto del paese, conducendo in particolare attacchi contro le infrastrutture. La strategia appare chiara, in base alle informazioni diffuse dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"I russi vogliono certamente isolare Odessa e altre città" dal resto dell'Ucraina, "attraverso attacchi alle infrastrutture. Stanno colpendo le infrastrutture portuali, stanno colpendo e uccidendo sia le persone che l'economia, riducendo la nostra capacità di esportazione attraverso il corridoio marittimo". "Ci stiamo riprendendo, siamo in grado di farlo e stiamo facendo tutto il più rapidamente possibile. Tutto questo è estremamente importante per noi", ha affermato il presidente.

Kiev è impegnata nel dialogo con gli Stati Uniti per arrivare ad un'intesa sul piano di pace. La Russia, però, al di là di proclami e annunci continua a martellare l'Ucraina. E ora sembra intenzionata ad allargare le maglie della difesa, già impegnata in particolare nel Donetsk e nella regione di Zaporizhzhia.

Lo scenario delineato da Zelensky coincide con quello anticipato nelle scorse settimane dall'Institute for the study of war, think tank americano che monitora il conflitto quotidianamente. L'Isw non esclude l'apertura di ulteriori fronti in una guerra che la Russia non ha interesse a chiudere in tempi brevi. Mosca "potrebbe stabilire le condizioni per minacciare l'oblast di Odessa dalla Transnistria occupata dalla Russia, nel tentativo di stabilizzare le forze ucraine nell'Ucraina sudoccidentale".

L'Isw fa riferimento a informazioni fornite recentemente dall'intelligence militare ucraina (Gur), secondo cui il Cremlino sta tentando di rafforzare la propria presenza in Transnistria richiamando riservisti, ritirando le armi dai depositi e avviando centri di produzione e addestramento per droni.

Tali misure aumenteranno il rischio di infiltrazioni di gruppi di sabotaggio e ricognizione russi nell'oblast di Odessa dalla Transnistria: la capitale Tiraspol si trova a circa 80 chilometri dalla città di Odessa, potenziale obiettivo di attacchi di droni russi a medio raggio. Le forze di Mosca nelle scorse settimane hanno già condotto con successo attacchi nelle retrovie ucraine a una profondità operativa (circa 25-100 chilometri) utilizzando unità di droni specializzate e probabilmente potrebbero trasferire alcune di queste capacità alle unità in Transnistria.

Una simile strategia potrebbe consentire alla Russia di distogliere le risorse ucraine dalla prima linea e dalle retrovie, costringendo le forze di Kiev a difendersi in un nuovo teatro. Per l'Isw, è improbabile che gli invasori possano conquistare gli oblast di Odessa e Mykolaiv nel breve termine: le operazioni si svilupperebbero con blitz limitati e attacchi dei droni.