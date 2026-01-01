Lotta all'inquinamento da plastica: in Piemonte raccolte 30 tonnellate di rifiuti

Nel corso del 2025, la regione Piemonte ha dimostrato un impegno crescente nella lotta all’inquinamento da plastica, con azioni capillari sul territorio, la firma di circa 50 protocolli d’intesa e il riconoscimento Plastic Free a due comuni. Una partecipazione diffusa che testimonia la volontà di costruire un modello di sviluppo sempre più sostenibile, in sinergia con istituzioni, volontari e comunità locali.

Su scala nazionale, Plastic Free ha organizzato 2.081 appuntamenti ambientali, coinvolto 53.487 volontari e raccolto 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti. Sono stati inoltre sensibilizzati 78.161 studenti in 939 eventi scolastici, firmati 526 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e riconosciuti 122 comuni Plastic Free. L’associazione è stata accreditata presso l’Unep – il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente – e ha partecipato attivamente ai negoziati internazionali contro l’inquinamento da plastica, oltre ad aver avviato il primo studio scientifico sugli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, in collaborazione con l’Irccs San Raffaele di Roma e l’Università San Raffaele.

“I risultati raggiunti dalla regione Piemonte sono motivo di grande soddisfazione per il team Plastic Free – dichiara Flavia Faccia, referente regionale –. Il 2025 segna un traguardo importante con 50 protocolli firmati, a testimonianza di una crescente sensibilità ambientale e di una collaborazione sempre più solida tra istituzioni, enti e comunità locali. Un obiettivo significativo che conferma la validità del percorso intrapreso e valorizza l’ottimo lavoro svolto dal gruppo dei referenti Piemonte, il cui impegno costante ha permesso di trasformare la visione in azioni concrete. Continuiamo su questa strada, con determinazione ed entusiasmo, per costruire un futuro sempre più sostenibile”.

Nel 2025 in Piemonte si sono svolti 140 appuntamenti ambientali, tra cui 64 clean up, 6 raccolte di mozziconi e 12 passeggiate ecologiche, che hanno visto la partecipazione di 1.503 volontari e la raccolta di 30.547,45 chilogrammi di plastica e rifiuti. Le attività hanno coinvolto 1.297 cittadini e 2.307 studenti, sensibilizzati attraverso 37 eventi scolastici e 21 eventi pubblici. I 49 protocolli d’intesa Plastic Free firmati in Piemonte evidenziano una forte adesione istituzionale. Un quadro che conferma un impegno distribuito tra aree urbane e contesti periferici.