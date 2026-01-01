Gioco e tradizione: quasi un italiano su due tenta la fortuna durante le feste

Il periodo natalizio, si sa, è fatto di tavolate, regali e momenti di convivialità. Ma per molti italiani significa anche una maggiore voglia di tentare la sorte. Lo conferma una ricerca realizzata da BonusFinder Italia, che ha intervistato un campione di 541 residenti per analizzare come il clima delle feste influenzi il rapporto con il gioco.

Dall’indagine emerge un dato eloquente: il 46,9% degli intervistati dichiara di avere intenzione, o almeno di prendere in considerazione, l’idea di giocare d’azzardo durante le festività natalizie. Per quasi il 40%, si tratta ormai di una tradizione radicata, parte di un rituale che si ripete di anno in anno in famiglia o tra amici.

La preferenza si divide in modo quasi equo: le scommesse sportive attirano il 51,8% di chi gioca, mentre il 48,2% si orienta verso i giochi da casinò, online o dal vivo.

A Natale si gioca di più

La maggioranza del campione, il 68,8%, ritiene che nel periodo natalizio si giochi più che in qualsiasi altro momento dell’anno: un aumento attribuito alla socialità delle feste e alle maggiori occasioni di ritrovo.

“Regali fortunati” sotto l’albero

Non mancano poi i doni legati al gioco: uno su tre racconta di ricevere biglietti “fortunati”, voucher o altri articoli di gioco come regalo natalizio. Una consuetudine che conferma quanto il gioco faccia parte del folklore delle festività.

Perché si gioca?

Le motivazioni principali sono diverse:

41,8%: è una tradizione

34,9%: gioco d’impulso

14%: più tempo libero

9,2%: attrazione per le promozioni natalizie

C’è anche una componente psicologica: il 15% degli intervistati si sente più fiducioso nella possibilità di vincere proprio durante le feste. Approfondimento completo disponibile al link.