Inverno nel vivo a Domobianca365: si amplia l'offerta delle piste

I primi giorni del nuovo anno salutano per Domobianca365 un punto di svolta per la stagione invernale. L’abbassamento delle temperature di queste notti ha infatti permesso di ripristinare, grazie all' innevamento programmato, la pista Prati e soprattutto, da venerdì 2 gennaio, di aprire la seggiovia Prel e di conseguenza le piste Prel, Piroia e una parte della pista Selva Grande per scendere a valle verso il Rifugio Baita Motti. Aperto anche lo SkiBar, il ristoro d’alta quota con la sua vista a tutto tondo sulle Alpi circostanti e un’offerta di eccellenti panini, succulenti taglieri, birre e bevande. E una giornata di sci e divertimento sulle piste di Domobianca365 è il modo migliore per passare sulla neve l’inizio dell’anno e per smaltire le calorie accumulate nelle cene di queste festività,



Aumenta quindi e di parecchio il domaine skiable della stazione turistica invernale, a soli 20 minuti di auto dal centro di Domodossola e 90 dai principali centri del nord Ovest d’Italia.

Le basse temperature previste per i prossimi giorni lasciano ben sperare per un’ulteriore apertura di impianti e per arrivare al completamento dei 21 km di piste della stazione.



In perfette condizioni e pronta per ospitare i piccoli sciatori, la zona attorno alla Baita Motti. Lo skilft e le piste Baby con i due tapis roulant sono il luogo migliore per imparare a compiere le prime discese sotto il vigile sguardo e con i preziosi consigli dei maestri e delle maestre della Scuola Sci di Domobianca365. Disponibile anche il servizio di noleggio dell’attrezzatura.



Per raggiungere le piste di Domobianca365 è possibile utilizzare i servizi dei “Treni delle Neve” e di “Domobus”, per poter sciare senza lo stress del traffico e con un occhio di riguardo all’ambiente.

“I Treni della Neve” partono da Milano Centrale e dalle fermate lungo la linea ferroviaria del Sempione, e dopo un viaggio di 90 minuti approdano alla stazione internazionale di Domodossola. Da li, con una navetta dedicata, si raggiungono le piste di Domobianca365 in 20 minuti. Il servizio, promosso da Trenord e Snowit, è attivo durante i fine settimana e le giornata festive e tutti i giorni nel periodo delle festività di fine anno. A causa di lavori sulla linea ferroviaria internazionale Milano-Domodossola il servizio non sarà erogabile dal 26 dicembre al 5 gennaio. Info e prenotazioni sul sito www.discovera.it



Il nuovo servizio Domobus consente di partire in pullman da Milano e Lainate, Cerro Maggiore, Gallarate e Castelletto Ticino nel parcheggio del Decathlon Store arrivare a Domobianca365 senza l’utilizzo dell’auto privata. Si parte da Milano da piazzale Loreto e piazzale Lotto con partenza alle ore 6.00 e arrivo a Domobianca365 previsto per le ore 8.30. Partenza dalla stazione sciistica per il rientro fissata alle ore 16.00.

Nel ticket del servizio servizio, sono compresi transfer a/r con bus, skipass full area, assicurazioni infortuni e primo soccorso e colazione (caffè o cappuccino e croissant) da gustare direttamente al LuseBar.

Il Full Pack adulto viene proposto al prezzo di 46 euro che diventano 42 euro per i ragazzi sotto i 14 anni e 26 euro per gli under 8. Tutti dettagli e lo shop per acquistare i ticket dei pacchetti su www.domobus.it



Gli impianti di Domobianca365 sono aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30, Gli skipass sono acquistabili online o direttamente alla biglietteria di Domobianca all’Alpe Lusentino e sul sito www.snowit.it. Sul sito domobianca365.it tutte le informazioni su aperture e condizioni piste.

Da tutto lo staff di Domobianca365 auguri un felice e sereno 2026!