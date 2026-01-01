Sigarette e tabacco sempre più cari: da oggi scatta l’aumento

Da oggi, primo gennaio 2026, fumare costerà di più in Italia. Con l’entrata in vigore della Manovra economica, scattano nuovi aumenti delle accise su sigarette, prodotti del tabacco e alternative come le sigarette elettroniche e i liquidi da svapo.

Nel solo 2026 l’incremento medio sarà di circa 15 centesimi a pacchetto, ma nei tre anni successivi il rincaro complessivo supererà i 40 centesimi rispetto ai prezzi attuali. Attualmente, la maggior parte dei pacchetti di sigarette in vendita costa tra 5,30 e 5,50 euro, e le nuove accise faranno salire gradualmente queste cifre.

L’obiettivo del Governo è duplice: da un lato incrementare le entrate statali, dall’altro incentivare una riduzione dei consumi per motivi di salute pubblica. La stretta fiscale riguarda anche le e-cig e i liquidi da inalazione, settori in forte crescita, in particolare tra i giovani.