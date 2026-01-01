"L'Elide ingannatrice" in scena a Baceno

Sarà proiettato venerdì 2 gennaio alle 21.00 nella sala multimediale della scuola media Innocenzo IX di Baceno “L’Elide ingannatrice”, il uovo film dell’artista ossolano Michele Scaciga.

Si tratta di un cortometraggio, della durata di circa 20 minuti, realizzato con il patrocinio del Kiwanis Club di Domodossola e che vede protagonista Edoardo Claudio Olivieri. Il film è girato tra le architetture rurali di Montecrestese e Baceno e porta sullo schermo un immaginario che attinge alle visioni letterarie di Borges e al linguaggio del metateatro. Al centro della storia, un attore decide di mettere in scena l’opera di un autore apocrifo, in un regno immaginario dove una giovane principessa vive una profonda crisi interiore fino a scoprire, nell’inganno, una via verso verità e giustizia.