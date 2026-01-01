Dal 2 al 6 gennaio il grande cinema torna al Cinema Corso

Dal 2 al 6 gennaio, il Cinema Corso propone una programmazione varia e coinvolgente, pensata per spettatori di tutte le età: dall’animazione d’avventura per tutta la famiglia, al thriller psicologico, fino al dramma intenso e attuale. Tre titoli diversi per emozioni, temi e atmosfere, accomunati da storie forti e personaggi memorabili.

SpongeBob – Un’Avventura da Pirati 🍍

SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom salpano per una nuova, esilarante avventura! Deciso a dimostrare di essere un vero eroe, SpongeBob si mette sulle tracce dell’Olandese Volante, affrontando pirati, mostri marini e mille imprevisti. Tra risate, amicizia e coraggio, scoprirà che il vero valore di un eroe nasce dal cuore.

Orari di proiezione

Ven 2 gen – 15.30

Sab 3 gen – 20.30

Dom 4 gen – 17.30

Lun 5 gen – 20.30

Mar 6 gen – 15.30

NO OTHER CHOICE

You Man-su ha dedicato tutta la vita al suo lavoro. Quando viene licenziato all’improvviso, tutto ciò che ama rischia di crollare. Disperato ma determinato, è pronto a tutto pur di riconquistare il suo posto e la sua dignità. Fino a che punto può spingersi un uomo quando davvero non c’è altra scelta?

Orari di proiezione

Ven 2 gen – 17.30

Sab 3 gen – 17.30

Dom 4 gen – 20.30

Lun 5 gen – 17.30

Mar 6 gen – 17.30

UNA DI FAMIGLIA

Millie, in fuga dal suo passato, accetta un lavoro come domestica nella lussuosa villa dei Winchester. Quella che sembra una nuova occasione si trasforma presto in un pericoloso gioco di segreti, seduzione e potere, dove nulla è come appare e ogni sorriso nasconde un inganno.

Orari di proiezione

Ven 2 gen – 20.30

Sab 3 gen – 15.30

Dom 4 gen – 15.30

Lun 5 gen – 15.30

Mar 6 gen – 20.30