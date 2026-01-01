Santa Maria Maggiore, una settimana di eventi tra arte, musica e tradizioni

Dal 2 al 6 gennaio tanti nuovi appuntamenti per grandi e piccini a Santa Maria Maggiore. Il capoluogo vigezzino ospita, fino alla fine delle feste, mostre, laboratori per bambini, concerti e la tradizionale fiaccolata delle befane.

Aperte tutti i giorni mostre ed esposizioni: alla scuola di belle arti Rossetti Valentini la mostra “Emilio Sommariva. La Valle Vigezzo nella fotografia e nella pittura”, che racconta il profondo legame tra l’artista e la Valle dei Pittori (apertura fino al 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00). Al centro culturale Vecchio Municipio, invece, rimane visitabile la “Mostra improbabile. Incontri ravvicinati tra Pimpe, Basilischi e Cappucetti”, un percorso per i più piccoli alla scoperta di alcune storie della tradizione (apertura fino al 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00). Infine, l’allestimento natalizio dell’antico lavatoio in via Roma, visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00.

Immancabili anche i laboratori per bambini. Sabato 3 gennaio alle 15.30 “Pronti, Befana…e via!”, un pomeriggio di giochi per bambini dai 6 ai 10 anni nella sala mandamentale del Vecchio Municipio; è richiesta la prenotazione alla Pro Loco in piazza Risorgimento o al numero 0324 94565. Lunedì 5 gennaio alle 10.00, invece, il laboratorio “Alla ricerca delle bestie fantastiche”, aperto a tutti gli appassionati di illustrazione o disegno dai 6 anni in su; anche in questo caso è richiesta la prenotazione alla Casa del Profumo, al numero 0324 94565 o all’indirizzo proloco@comune.santamariamaggiore.vb.it.

Domenica 4 gennaio torna la tradizionale fiaccolata delle befane. Alle 20.00 l’inizio della vendita delle fiaccole e l’apertura del punto ristoro in piazza Risorgimento con vin brûlé e cioccolata calda. Alle 20.30 l’inizio della fiaccolata per le vie del borgo. Per tutti i partecipanti travestiti da befana e per tutti i bambini è previsto un piccolo omaggio. La serata sarà allietata dalla musica delle fisarmoniche.

Infine, lunedì 5 gennaio alle 17.30 alla scuola di belle arti Rossetti Valentini il concerto “Insolito Natale per pianoforte a 4 mani”, che vede protagoniste le due pianiste Eleonora Bona e Renata Sacchi, accompagnate dalle narrazioni coreografiche di Sara Tadina.