Domenica 4 gennaio Macugnaga ospita la Vertical Open Amatoriale, gara notturna di sci alpinismo. L'appuntamento sportivo sarà accompagnato da un apres ski. L’iniziativa è promossa dallo Sci Club Valle Anzasca insieme al Gruppo Giovani Macugnaga. Una giornata che vuole essere il prologo del grande appuntamento del 2026 per lo sci alpinismo in Valle Anzasca: il campionato italiano assoluto individuale in programma domenica 1° marzo.

La proposta del 4 gennaio è su un tracciato facile per tutti coloro che praticano sci alpinismo, partenza da Pecetto di Macugnaga in prossimità della seggiovia e arrivo al Belvedere, con risalita della pista da sci, per un dislivello di circa 680 metri. Ritrovo alle 17.00 per l'iscrizione e il ritiro dei pettorali. Costo dell’iscrizione 15 euro, compreso un buono per panino con salamella e birra. Occorre dotarsi di lampada frontale. Alle 18.00 mass start. Al termine le premiazioni.

La gara sarà accompagnata dall'apres ski sempre in zona partenza seggiovia con il Gruppo Giovani Macugnaga, festa che inizierà già a mezzogiorno e proseguirà fino alle 20.00, dalle 17.00 il dj set. Per gli sci alpinisti, per i loro accompagnatori, familiari e amici e per tutti coloro che vorranno essere presenti a questo bel momento divertimento accanto alla musica ci saranno birra, diversi drink e salamelle.

“È un evento consolidato che lancia la stagione dello sci alpinismo in Valle Anzasca e l'importante appuntamento del 1° marzo con il campionato italiano che saremo molto lieti di ospitare. L' obiettivo è anche quello di coinvolgere sempre di più i giovani e avvicinarli a questo sport”, commenta il presidente dello Sci Club Valle Anzasca Silvio Pella. Testimonial della Vertical sarà Oscar Tonietti, classe 2005, punta di diamante dello Sci Club Valle Anzasca e atleta della nazionale italiana di sci alpinismo.