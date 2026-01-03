Musica, festa e condivisione: successo per la serata “Insieme per un Duomo”

La parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone, le associazioni e le realtà del territorio che hanno contribuito alla riuscita della serata “Insieme per un Duomo”, organizzata a sostegno del restauro della Collegiata. La serata è stata impreziosita dal concerto di Alberto Fortis, dal coinvolgente djset di Tanza e dal servizio catering curato con grande professionalità da Alessandro Ghitti, che hanno contribuito a creare un clima di festa, partecipazione e condivisione.

Un ringraziamento speciale va anche al Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola, per la loro presenza attenta e il prezioso supporto offerto durante l’iniziativa. “La partecipazione calorosa e generosa della comunità ha dimostrato, ancora una volta, quanto la Collegiata rappresenti non solo un luogo di culto, ma un autentico simbolo identitario per Domodossola – sottolinea il parroco don Vincenzo Barone -. Vedere così tante persone impegnarsi, collaborare e mettersi a disposizione per preservare questo patrimonio è un segno di grande speranza e di profondo senso civico. Il restauro della Collegiata è un impegno importante, che richiede tempo, risorse e un’azione condivisa. La serata ha confermato che la comunità domese è pronta a fare la propria parte per custodire e valorizzare questo gioiello architettonico e spirituale, affinché possa continuare a essere un punto di riferimento per le generazioni presenti e future. La parrocchia rinnova la propria gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato, sostenuto e promosso l’iniziativa, e invita la cittadinanza a continuare a camminare insieme in questo percorso di cura e responsabilità verso un bene che appartiene a tutti”.