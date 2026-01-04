Soccorso in montagna: gli interventi delle forze dell'ordine saranno a pagamento se non giustificati

Novità in arrivo per quanto riguarda le richieste di soccorso in caso di emergenze in montagna o in mare. A partire dal 2026, infatti, gli interventi effettuati dalla polizia, dai carabinieri e dalla guardia di finanza saranno a pagamento, a carico di chi effettua la chiamata, se ritenuti non giustificati o ricondotti a colpa o dolo di chi è stato soccorso.

È quanto previsto da un emendamento alla Legge di Bilancio, che dovrà poi essere votato dalla commissione bilancio del Senato. L’intervento delle forze dell’ordine rimane dunque un diritto garantito a tutti i cittadini, ma le richieste di aiuto dovranno avere una motivazione valida e giustificata: in caso contrario, l’intervento dovrà essere pagato.

La decisione era già prevista nel testo approvato nel mese di ottobre, che riguardava però soltanto la guardia di finanza. Con l’ultimo aggiornamento, invece, il provvedimento viene esteso anche a polizia e carabinieri.