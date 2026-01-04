Ornavasso, taglio del nastro per la nuova mensa scolastica FOTO

Con la benedizione di don Roberto Sogni, è stata inaugurata ufficialmente la nuova mensa scolastica di Ornavasso. Finanziata con 800mila dai fondi del Pnrr e con 200mila dall'amministrazione comunale, entrerà in funzione da mercoledì e servirà i bambini delle scuole elementari e medie che usufruiscono del servizio mensa. “Siamo contenti di aver rispettato il cronoprogramma - le parole del primo cittadino Filippo Cigala Fulgosi - e di aver messo così a disposizione degli studenti una struttura all'avanguardia. La nuova mensa, autosufficiente dal punto di vista energetico grazie ai pannelli fotovoltaici sul tetto, ha una sala che può ospitare circa 120-130 studenti contemporaneamente, una cucina e i bagni per gli alunni al piano terra. Al primo piano invece ci sono spogliatoi, magazzino ed altri servizi igienici. La struttura potrà anche essere utilizzata da associazioni per organizzare eventi: nel weekend e la sera di fatto è a disposizione della comunità ornavassese”, ha concluso il sindaco.