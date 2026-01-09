Stagione invernale, primi segnali incoraggianti: “Bilancio positivo per laghi e montagne”

“Un primissimo bilancio della stagione invernale in corso di svolgimento è positivo. Le aspettative erano buone e i risultati ottenuti sin qui le stanno confermando”. Lo dichiara il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, Francesco Gaiardelli, commentando l’afflusso di turisti nel mese di dicembre 2025 e prima parte di gennaio 2026. “Non posso che essere soddisfatto, valutato che anche questa volta i nostri laghi e le nostre montagne sono stati in grado di ospitare un flusso considerevole di turisti sia italiani sia stranieri – dice Gaiardelli – e ciò lo dobbiamo alla grande mole di lavoro preparatoria svolta da tutti gli operatori del settore, che ringrazio per professionalità e spirito di accoglienza e sacrificio”.

Alberghi, ristoranti, rifugi, bar e b&b hanno fatto registrare un po’ ovunque il tutto esaurito. “Da rimarcare il fatto che abbiamo saputo rimboccarci le maniche e far squadra – si legge nella nota –, creando una serie di eventi pubblici e gratuiti, sotto la regia o grazie alla promozione del Distretto dei laghi, che hanno allungato di fatto la stagione e dato un valore aggiunto ai nostri territori. Penso, per esempio, all’illuminazione dell’isola Pescatori, che è stata un successo, a quella dell’Isolino di Orta S. Giulio, altrettanto gradita dai visitatori e ai tanti mercatini natalizi, ricchi di tradizioni, prodotti enogastronomici e artigianato locale, che sono stati organizzati nelle valli e non soltanto. La strada intrapresa dal territorio, che sempre di più manifesta la forte volontà di superare le divisioni, è certamente quella giusta per affrontare e vincere le sfide del futuro e di un mercato, quello dell’accoglienza turistica, che chiede a gran voce elementi quali specificità, qualità e lavoro di gruppo”.

Un’ultima riflessione va a quanto accaduto di recente al Monte Moro. Dice Gaiardelli: “Un occhio di riguardo e un’attenzione particolare saranno riservate a Macugnaga dove peraltro in questi ultimi giorni, in due diverse occasioni, ho già incontrato gli operatori. Da mesi il Distretto ha programmato un educational e press tour alla presenza di giornalisti di testate nazionali, che arriveranno in Ossola per quattro giorni e visiteranno, per l’appunto, anche Macugnaga, che nonostante l’incidente alla funivia consideriamo sempre una delle nostre destinazioni di punta. Sarà però necessario ripensare in modo razionale – conclude – quali possano essere in questa fase le offerte alternative al mondo dello sci”.







