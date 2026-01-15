 / Eventi

Eventi | 15 gennaio 2026, 09:00

Ricordo di Claudio Manoni, la montagna attraverso i suoi occhi

Il Cai di Villadossola celebra il giovane alpinista con una serata di immagini e racconti

Sede Cai Villadossola

Il Cai di Villadossola ricorda Claudio Manoni mancato giovanissimo nel novembre del 1980 caduto sulla parete del Mittelruck in alta Valle Antrona.

E' in programma alle 20.45 di domani, venerdì 16 gennaio, nella sede del Cai in via Boccaccio una serata di immagini scattate da lui stesso in quei pochi anni che ha potuto frequentare la montagna.

Si tratta di diapositive che riguardano le salite effettuate negli anni settanta sulle cime di casa Andolla, Devero, Monte Rosa, Vallese e anche montagne lontane come Monte Bianco, Grigna, Dolomiti. Le immagini saranno commentate dalle voci dei compagni di quelle salite.

Mary Borri

