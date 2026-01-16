Gli studenti di Crevola protagonisti della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell’ordine

Si è conclusa con successo l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Crevoladossola in occasione della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell’ordine. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione e ha centrato l’obiettivo principale: portare il tema della legalità e della sicurezza al centro della comunità e, in particolare, nelle scuole.

“L’amministrazione – si legge in una nota del Comune – intende esprimere un profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. In particolare al comandante della polizia locale, dottor Crippa, e a tutte le forze dell’ordine intervenute, per la loro costante presenza e per lo spirito di sacrificio con cui operano quotidianamente sul nostro territorio; agli insegnanti e agli studenti, che hanno accolto con entusiasmo i materiali didattici e i momenti di approfondimento proposti. Questa giornata non è stata solo una celebrazione simbolica, ma un momento concreto di vicinanza a chi garantisce la nostra sicurezza. La risposta della comunità conferma quanto sia sentito il valore del rispetto e della collaborazione reciproca”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con la Regione Piemonte, si è svolta in occasione della ricorrenza dedicata alle forze dell’ordine e ha previsto un incontro tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Crevoladossola e i rappresentanti delle principali realtà operative presenti sul territorio: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Carabinieri Forestali.

L’obiettivo dell’appuntamento era far conoscere ai ragazzi i diversi reparti e le rispettive attività, offrendo uno spunto di riflessione sul ruolo delle istituzioni e sull’importanza del rispetto delle regole.

Durante l’incontro sono stati proiettati video istituzionali dedicati alle attività delle forze dell’ordine e si è svolta anche una dimostrazione con le unità cinofile della Guardia di Finanza, con cani antidroga e antivaluta, che ha suscitato grande interesse tra gli studenti.