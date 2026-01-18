Formazza, grande successo per “Sicuri in montagna d’inverno” FOTO

Si è svolta con grande partecipazione in Val Formazza la giornata nazionale “Sicuri in montagna d’inverno”, promossa dal Soccorso Alpino in collaborazione con il Club Alpino Italiano. L’iniziativa, dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione fredda, ha coinvolto quest’anno numerose sezioni Cai della Lombardia e del Piemonte e ha visto la presenza di oltre settanta partecipanti nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Il programma ha combinato momenti teorici e pratici: nei vari campi allestiti sono state illustrate le differenze tra Arva analogico e digitale, le tecniche di sondaggio e disseppellimento, la preparazione dello zaino, l’approccio alle chiamate di soccorso e le pratiche sanitarie di primo intervento per i partecipanti non qualificati. Le unità cinofile da valanga hanno mostrato le tecniche di addestramento e ricerca, mentre un altro spazio è stato dedicato alla valutazione della neve e dei pendii, con esercitazioni sulla stratigrafia e sul calcolo del rischio valanghe.

Quest’anno particolare attenzione è stata dedicata all’uso consapevole della tecnologia: app, social e strumenti di intelligenza artificiale, sempre più utilizzati per pianificare escursioni, non possono sostituire esperienza, preparazione e valutazione delle condizioni reali. Ai partecipanti è stata distribuita una card tascabile con informazioni essenziali sulla sicurezza, numeri di emergenza e indicazioni operative da seguire in caso di incidente.