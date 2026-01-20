Juventus Domo, la vittoria manca da due turni e il Casale va

I minuti che cambiano la classifica. Sono quelli che vano dall'80' all'97', quella che una volta era la zona Cesarini e non solo.....

In Promozione sono decisivi gli ultimi minuti di gioco regolari e quelli di recupero per cambiare molte posizioni.

Iniziamo dalla Juventus Domo che perde inaspettatamente in casa (3-4)con un Orizzonti Canavese che ha però fatto sinora 15 punti fuori casa e solo 6 in casa. Il gol vittoria di Perotti arriva al 97'. I granata ossolani cadono quindi in casa per la seconda volta (era sucesso col Gattinara) e anche stavolta a suon di gol . Perdendo altri punti preziosi nell'insegiumento al Casale che liquda (2-0) il Quincitiva.

Perde all'88 anche il Piedimulera che stava pareggiando a Borgo Vercelli. Vadalà e Della Vedova avevano risposto alle reti della Virtus Vercelli, che però strappa i tre punti (3-2) con una rete all'88'.

Nel finale la raddrizza (2-2) anche un'Ornavassese che in casa era sotto di due reti contro il Ceversama. Ospiti avanti nel pimo tempo, poi Beltrami e Masoero (al 37') agguantano il pari più che misurato.

Vittoria allo scadere anche per la Union Novara. Espugna Trino con il gol che Ferrarti sigla al 90', conquistando tre punti d'oro.

Idem per l'Arona, che sotto di un gol la raddrizza all'88' con la rete di Poletti che firma un 1 a 1 che muove la classifica.

Niente gol (0-0) ma almeno il Gravellona coglie il suo quinto punto in campionato, pareggiando 0 a o col Banchette Colleretto in una partita che igli arancioneri giocano bene, senza riuscire però a portarla a casa.

Inattesa sconfitta interna della Dufour Varallo, battuta dall'Ivrea (0-1).