Inter e Nike, show sulla neve al Devero: Figo e Julio Cesar protagonisti della “All Conditions Cup 2026” FOTO E VIDEO

Una partita di calcio sulla neve, in uno scenario da cartolina, con alcuni grandi nomi della storia nerazzurra. È successo all’Alpe Devero, dove Luis Figo, Julio Cesar e altri campioni legati all’Inter sono stati protagonisti di un evento speciale legato alla “All Conditions Cup 2026”, iniziativa pensata per lanciare la nuova collaborazione tra Nike e il club milanese.

L’incontro si è svolto lo scorso lunedì, ma solo nelle ultime ore ha iniziato a circolare con forza sui social, diventando virale. L’organizzazione ha mantenuto il massimo riserbo: il campo è stato blindato e l’intera manifestazione è rimasta top secret fino a poco fa.

In campo si è giocato un 5 contro 5, con due allenatori d’eccezione: Figo e Julio Cesar. A spuntarla è stata la squadra guidata dall’ex portiere brasiliano, che ha conquistato un premio decisamente particolare: un trofeo in legno raffigurante una capra e un pallone da calcio.

A rendere l’evento ancora più suggestivo è stata la cornice naturale delle “terre alte” del Devero, completamente innevate. I partecipanti hanno raggiunto l’area di gioco a piedi, mentre il campo era delimitato da segnalazioni arancioni, con porte e mini-tribune allestite per l’occasione, tutto immerso nel bosco.

Un’iniziativa capace di unire sport, spettacolo e natura, dimostrando ancora una volta che il calcio può davvero essere giocato ovunque. Per il territorio, una vetrina straordinaria e un evento fuori dal comune.