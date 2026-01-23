L’orgoglio di lavorare in montagna: a Toceno l’incontro con i giovani allevatori dell’Ossola

La montagna come scelta di vita, come lavoro e come patrimonio culturale da custodire e rinnovare. È questo il cuore dell’incontro “L’orgoglio di lavorare in montagna”, in programma sabato 24 gennaio alle ore 9.30 presso la Sala polifunzionale di Toceno, dedicato ai giovani allevatori e produttori della Val d’Ossola.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del 2026 – Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori, proclamato dall’ONU per valorizzare, a livello globale, l’allevamento basato sui pascoli, i paesaggi che ne derivano e le famiglie contadine e pastorali che rendono possibile questa pratica. A livello mondiale, tre quarti della superficie agricola è destinata al pascolo, testimoniando l’importanza economica, ambientale e culturale di questo modello di gestione del territorio.

Dopo il 2002, Anno internazionale della montagna, la nuova ricorrenza rappresenta anche per la Val d’Ossola un’occasione di orgoglio identitario. Qui la storia dell’alpeggio affonda le radici in tempi antichissimi: il primo alpeggio documentato sulle Alpi risale infatti al 999 d.C. a Macugnaga. A oltre mille anni di distanza, giovani allevatori continuano a portare avanti questa eredità, reinterpretandola con strumenti e sensibilità contemporanee.

L’evento è organizzato dal Comune di Toceno e dal periodico di cultura alpina “Il Rosa”. Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede l’intervento di Paolo Crosa Lenz, che parlerà di “Mille anni di uomini e alpeggi sui monti dell’Ossola. L’orgoglio di una civiltà alpina”, seguito dal contributo di Ornella Barre, dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “Innocenzo IX” di Baceno, dedicato al ruolo della scuola agraria di Crodo.

Spazio poi alle testimonianze dirette dei giovani allevatori ossolani che, in dialogo con i redattori de “Il Rosa”, racconteranno esperienze, difficoltà e prospettive del lavoro in montagna: Luca Marta e Damiano Brega per la Valle Anzasca, Francesco Zanola dell’Alpe Veglia, Lara Pennati dalla Val Formazza, Jodi Maccagno dalla Val Bognanco, Giacomo e Marco Prina dalla Valle Antigorio e Barbieri, Berini, Ielmoli e Pensa per la Valle Vigezzo.

A chiudere l’incontro sarà Patrizia Testore, presidente del premio letterario “Salviamo la montagna”, con un dialogo con il Museo “Tax – Xierfa” di Malta, per un confronto tra la pastorizia alpina e quella di un’isola del Mediterraneo.

L’evento si svolge con il patrocinio delle Unioni Montane Valle Vigezzo, Valli dell’Ossola, Alta Ossola, Media Ossola e Lago Maggiore, della Pro Loco di Toceno e del Gruppo Alpini di Toceno.