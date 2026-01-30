Neve e vento, pericolo valanghe marcato in montagna

Pericolo valanghe marcato, per il fine settimana, sull’alto Piemonte. Secondo il bollettino pubblicato da Arpa Piemonte oggi, venerdì 30 gennaio, il pericolo è di livello 3 a causa della neve caduta nei giorni scorsi che si è accumulata su quella più vecchia, con una coesione debole tra i due strati.

Con il vento di moderata intensità, specialmente sui pendii ripidi e nelle zone in prossimità delle creste e dei passi sono possibili valanghe di neve a lastroni di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Gli accumuli di neve ventata instabili possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali.

Specialmente sui pendii ombreggiati molto ripidi le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso e raggiungere grandi dimensioni.

I punti pericolosi sono con il cattivo tempo appena individuabili. Le escursioni con gli sci e le racchette da neve, così come le discese fuori pista richiedono una prudente scelta dell’itinerario. Prima di qualunque escursione è consigliato consultare il bollettino.