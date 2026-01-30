Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE : Tra alti e bassi vi barcamenerete anche se, con Giove avverso, la parola prudenza dovrà tassativamente entrare nel vocabolario giornaliero al fine di non ritrovarvi a pagare lo scotto degli sbagli altrui... Tra giovedì e lunedì una novella, una visita o un incontro ringalluzzirà, mentre una questione operativa o materiale metterà sul chi va là. Attenetevi a delle sane regole alimentari, coccolate un essere caro e non abbandonatevi a sterili scatti di nervi.

TORO : Meglio una sfuriata che non seguitare a trangugiare visto che la ruminazione mentale porterebbe unicamente a starci male: ragion per cui se qualcosa non funge vuotate il sacco e vi sentirete più leggeri… Non manca inoltre l’opportunità di trovarvi con buontemponi, effettuare una compera agognata, evadere dalla routine, unire l’utile al dilettevole, imbastire delle utili o novelle conoscenze. Venerdì invece lo stress sarà alle stelle. Diverbi con uno zuccone.

GEMELLI : Grazie al trigono di Marte vi toglierete delle soddisfazioni riuscendo in un intento o debellando ciò che angustiava. Guardate quindi fiduciosi all’imminente avvenire fregandovene altamente di invidie, gelosie o delle altrui stramberie, malgrado persista un problemino da risolvere in fretta, però nel complesso non avrete di che lamentarvi visto che otterrete ciò che volevate. Il week end invece sarà scompaginato. Fastidi ad apparecchiature elettriche.

CANCRO : Non essendo mai oro tutto ciò che luccica state in campana fidandovi unicamente di rari eletti eludendo aleatori prospetti e facendo della diffidenza un baluardo. Talune questioni tormenteranno ma presto vi riscatterete grazie ad una geniale trovata! Comunque sia, le giornate fluiranno e, tra sprazzi di vivacità e irascibilità, tirerete a campa… Da un proselito arriverà una novità mentre tra venerdì e martedì un accadimento vi stupirà.

LEONE : Splendida questa Luna che, facendosi piena il 1° febbraio nella vostra costellazione, favorirà degli attimi compiacenti pur permanendo intatto un cruccio atto a risolversi ma… non nell’imminente… Confidate nei suggerimenti di savi confidenti, assaporate l’attimo fuggente e portatevi avanti riguardo qualcosa che avete in mente di fare. Qualche nativo dovrà sostenere una spesa consistente, altri invece riceveranno un comunicato mozzafiato.

VERGINE : Non immaginate neppure quante cose stanno per capitare e un paio di queste porteranno con sé il vento del cambiamento anche se molto dipenderà da quale angolatura le guarderete! In un frangente dovrete dare delle giustificazioni e in un altro reclamare delle ragioni, fatto sta che nel corso dei prossimi giorni sarete presissimi nell’inquadrare situazioni sbilenche. Questo è pure il momento giusto per iniziare a concretizzare un progetto. Lievi indisposizioni.

BILANCIA : Fate della filosofia un precetto e vivete a portata di giornata evitando di far progetti di media o lunga portata. Soprassedete altresì sull’altrui stoltezza, coltivate un’amicizia, datevi una smossa e partite alla riscossa senza tentennare dinanzi ad una proposta. Fattibili degli attimi di impasse in casa o sul lavoro. La stanchezza colpirà a tradimento, l’alimentazione andrà sorvegliata mentre, nel contempo, una persona abbisognerà del vostro supporto. Sabato movimentato.

SCORPIONE : In linea di massima amate la schiettezza ma attenzione perché, non pensandola tutti alla vostra maniera, vi accadrà di rimanere disgustati da un personaggio reputato più saggio. Dovrete altresì sistemare una questione dove di mezzo subentrano terze persone o sopportare le fisime altrui così come un annuncio strampalato si alternerà a una novella veramente bella. Sborsi per auto o aggeggi malfunzionanti. Visite o combini carini rallegreranno il fine settimana.

SAGITTARIO : Al varco vi attendono giorni frementi e ambivalenti in quanto se qualcosina comincerà a girare per il verso dritto, qualcos’altro farà girare le anime mettendo a dura prova la vostra pazienza… Vi capiterà pure di rimanere male dinanzi ad un diniego o l’altrui altezzoso comportamento e, al fine di prevenire una fregatura, drizzate le antenne e guardatevi dagli impiccioni. Un paio di sorpresine vi lasceranno di stucco e un problema si dimezzerà.

CAPRICORNO : Dal cielo riceverete buone influenze: approfittatene per concludere un affare, non farvi infinocchiare, incentivare quello che interessa, far quadrare dei conti, pensare di più a voi stessi! Un neo sarà costituito da un’asprezza, un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Consulente a cui chiedere un grande favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione… Fastidi da acqua, pioggia o neve.

ACQUARIO : L’opposizione del plenilunio, rendendovi nervosetti e pignoletti, vi porterà ad andare a cercare il pelo nell’uovo così come non sarà facile capire le effettive intenzioni di un essere ermetico. Dovrete pure sistemare delle questioni e farvi valere reclamando sacrosante ragioni. Non da escludere un’arrabbiatura, un guizzo di stanchezza, dei soldini da sborsare e un acciacchino da non trascurare. Chi avanza d’età si appresti a festeggiamenti e doni inattesi.

PESCI : Con gli ultimi colpi di coda di Saturno potreste riscontrare inghippi in vari settori compresa una salute da salvaguardare, delle valute oscillanti, delle incavolature vaganti e delle cose da sistemare. Un soggetto avrà altresì il potere di stupirvi con un’improvvisata mentre, un posteriore, vi aiuterà a sbrogliare una matassa. Nello stipulare eventuali contratti guardatevi dai malandrini e dai marpioni! Week end all’insegna dell’imprevedibilità.

Le stelle ci insegnano che una luce può sempre brillare… anche nei momenti più bui…