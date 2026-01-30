Scuola Tennis Domodossola protagonista nella seconda tappa Fit Junior

Risultati come sempre altisonanti per la Scuola Tennis Domodossola, che ha ben figurato nella seconda tappa Fit Junior svoltati a Ghiffa con la presenza degli altri circoli della Provincia come Cannobio, Omegna, Trobaso ed i padroni di casa.

Nella categoria super green primo classificato Riccardo Falco che in finale ha superato il compagno Daniele Pinna. Nella categoria green medagia di bronzo per Ginevra Guglielmazzi mentre nel torneo orange maschile si è fermata in semifinale la corsa di Andrea Piroia, splendido terzo.

Nel torneo red maschile argento per Giulio Daverio, in semifinale Nicolo' Spadone e Stefano Guglielmazzi. Un plauso anche a tutti gli allievi che hanno partecipato ai tornei come Riccardo Falco, Lucrezia Zoppett e Vera Filippetti.