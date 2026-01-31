Ornavassese in casa della capolista Casale e derby novarese tra Arona e Union.

La giornata di Promozione offre questo. I neri di Fusè all’andata erano caduti solo per 1 a 0 contro i casalesi, vendendo cara la pelle. Ma di acqua ne è passata e oggi il Casale vanta 27 punti in più degli ossolani. Ma soprattutto viaggiano con 10 punti di vantaggio sulla seconda, la Juventus Domo. Che riceverà l’altalenante Ivrea che pure aveva perso in casa 1 a 0 contri i ragazzi di Nino. Rilanciati dal successo col Piedimulera.

Proprio l’undici di Poma se la vede con i Lupetti Trino, stazionari a metà classifica. I gialloblu cercano la vittoria che manca da 3 turni. Ma cercano anche di non restare troppo distanti dallì’Ornavassese, la prima squadra fuori dalla zona calda.

Il Gravellona viaggia verso Gattinara. Vignaioli che hanno 25 punti in più dei tocensi ed hanno fatto più punti in casa. L’annata del Gravellona è difficile ma non è mai troppo tardi per cercare la vittoria.

Dicevamo dello scontro Arona-Union Novara. La Union sta facendo punti preziosi per la salvezza, i lacuali invece sono a ridosso della zona play off, esattamente a un solo punti dall’Ivrea, ultima del quartetto che andrebbe agli spareggi.

La giornata vede anche Virtus Vercelli-Ceversama; Banchetta Colleretto- Orizzonti Canavese; Dufour Varallo-Quincinetto Tavagnasco.