Piana di Vigezzo Life Lab, la montagna diventa laboratorio di benessere

Trasformare un altopiano alpino in un laboratorio a cielo aperto capace di misurare il benessere umano e, allo stesso tempo, di raccontarlo. È questa l’ambizione del Piana di Vigezzo Life Lab, un progetto di ricerca, sperimentazione e comunicazione che mette in dialogo neuroscienze, psicologia ambientale e analisi dei dati ambientali – dall’aria alla luce, dal suono alla quiete – per osservare come un contesto naturale in quota possa incidere sulla qualità della vita delle persone.

La Piana di Vigezzo non viene trattata come un ambiente artificiale o controllato, ma come un ecosistema reale, vissuto e attraversato nelle diverse stagioni. È proprio questa dimensione autentica a rendere il Life Lab un’esperienza inedita: uno studio continuo e di lungo periodo sull’interazione tra ambiente e percezione umana, pensato non come iniziativa episodica ma come processo stabile, capace di integrare ricerca scientifica, divulgazione e sviluppo territoriale.

Il progetto punta a costruire un’identità forte della Piana come luogo di benessere naturale misurato, fondato su dati oggettivi ma anche su esperienze soggettive. Al centro c’è la creazione della “Via della Natura”, un percorso permanente e riconoscibile che attraversa l’altopiano e che diventa la spina dorsale dell’intero Life Lab. Lungo il tracciato, articolato in diverse stazioni, ogni tappa sarà dedicata a una specifica dimensione del benessere: dalla qualità dell’aria alla luce naturale, dal paesaggio sonoro alla percezione visiva, fino alla quiete e alla densità antropica.

Ogni stazione avrà una funzione esperienziale, una di misurazione scientifica e una narrativa, pensata per rendere comprensibili e accessibili i risultati della ricerca. L’obiettivo è costruire un modello solido, replicabile e comunicabile, capace di coniugare rigore scientifico e divulgazione.

Il Life Lab si inserisce in un filone di studi sempre più consolidato che dimostra come il contatto con la natura produca benefici misurabili su attenzione, umore e capacità di recupero psicologico. A differenza di molte ricerche condotte in contesti urbani o controllati, qui l’osservazione avviene in un ambiente montano reale, caratterizzato da elevata qualità dell’aria, silenzio, buio notturno e paesaggi aperti. Attraverso sensori ambientali, questionari esperienziali e, se concordato, strumenti psicofisiologici, il progetto intende raccogliere dati stagionali e costruire indicatori sintetici di benessere percepito.

Accanto alla dimensione scientifica, il Life Lab apre anche un dialogo istituzionale con le Regioni Piemonte e Lombardia per esplorare il riconoscimento dei percorsi naturali come strumenti di prevenzione e benessere, nell’orizzonte della cosiddetta “ricetta bianca”. Un percorso ancora esplorativo, ma che potrebbe posizionare la Piana di Vigezzo come caso pilota a livello nazionale.

Gli eventi esperienziali, previsti in finestre limitate tra estate e inizio autunno, rappresentano momenti di restituzione e sperimentazione, senza però costituire il fulcro del progetto. Allo stesso modo, la comunicazione accompagnerà le varie fasi con un approccio misurato, evitando la sovraesposizione e privilegiando materiali istituzionali, narrazioni selezionate e momenti di restituzione pubblica.

Avviato nel 2026 con una prima fase di progettazione, misurazioni e sperimentazione, il Piana di Vigezzo Life Lab guarda già oltre, con un percorso di consolidamento e sviluppo previsto per il 2027. L’obiettivo finale è rendere la Piana un laboratorio di riferimento sul benessere naturale misurato, capace di produrre conoscenza pubblica, attrarre nuovi pubblici e offrire alle comunità locali un modello innovativo di qualità della vita, dove scienza e territorio camminano insieme.