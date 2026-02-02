ELETTRO MASTAI SA
CH – 6595 Riazzino
Tel.: +41 091 850 54 34 Fax: +41 091 850 54 39
Web: www.elettro-mastai.ch
Elettro Mastai è una società attiva da più di 50 anni nei seguenti campi: installazioni elettriche, fabbricazioni di quadri elettrici, telecomunicazioni e progettazione d’impianti elettrici. Per potenziare i nostri reparti, offriamo diverse opportunità d’impiego a persone dinamiche e dotatedi competenze professionali necessarie ad assicurare l’elevato livello delle nostre prestazioni.
• Montatore elettricista qualificato (AFC o equivalente) – settore civile
Requisiti: capacità di conduzione dei cantieri in modo indipendente e specializzazione in impiantistica civile. Esperienza lavorativa nello stesso ambito di almeno 5 anni;
• Montatore elettricista qualificato (AFC o equivalente) – settore industriale
Requisiti: capacità di conduzione dei cantieri in modo indipendente e specializzazione in impiantistica industriale. Esperienza lavorativa nello stesso ambito di almeno 5 anni;
Attendiamo con interesse la vostra candidatura completa di curriculum vitae, attestati scolastici e professionali.
Tutta la documentazione è da inviare per posta oppure tramite mail al seguente indirizzo:
Verrà data risposta solamente ai possibili candidati