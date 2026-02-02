ELETTRO MASTAI SA

CH – 6595 Riazzino

Tel.: +41 091 850 54 34 Fax: +41 091 850 54 39

Web: www.elettro-mastai.ch

Elettro Mastai è una società attiva da più di 50 anni nei seguenti campi: installazioni elettriche, fabbricazioni di quadri elettrici, telecomunicazioni e progettazione d’impianti elettrici. Per potenziare i nostri reparti, offriamo diverse opportunità d’impiego a persone dinamiche e dotatedi competenze professionali necessarie ad assicurare l’elevato livello delle nostre prestazioni.

• Montatore elettricista qualificato (AFC o equivalente) – settore civile

Requisiti: capacità di conduzione dei cantieri in modo indipendente e specializzazione in impiantistica civile. Esperienza lavorativa nello stesso ambito di almeno 5 anni;

• Montatore elettricista qualificato (AFC o equivalente) – settore industriale

Requisiti: capacità di conduzione dei cantieri in modo indipendente e specializzazione in impiantistica industriale. Esperienza lavorativa nello stesso ambito di almeno 5 anni;

Attendiamo con interesse la vostra candidatura completa di curriculum vitae, attestati scolastici e professionali.

Tutta la documentazione è da inviare per posta oppure tramite mail al seguente indirizzo:

hr@elettro-mastai.ch

Verrà data risposta solamente ai possibili candidati