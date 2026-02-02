Sconfitta per la Findomo sul campo di Paruzzaro

Lo scontro diretto non ha premiato la Findomo. Anzi, il match di Paruzzaro è stato un campanello d'allarme in vista del gironcino play-out per i granata. Senza il capitano non giocatore Francesco Petricca, in trasferta a Casale con la Paffoni, i granata sono stati travolti 66-47 da Paruzzaro e sembrano ora destinati a chiudere il campionato al penultimo posto. Solo nel primo tempo, chiuso sotto di 5, sul 32-27, Realini e compagni sono stati in partita: al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa hanno preso il largo andando a vincere in scioltezza. Domodossola non ha gradito il mancato posticipo della partita. “Avevamo chiesto di giocare alle 21, il che mi avrebbe permesso di esserci: ci è stato detto di no e mi spiace molto”, le parole di Petricca.