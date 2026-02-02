 / Cronaca

Cronaca | 02 febbraio 2026, 12:53

Viola i domiciliari per spaccio: 19enne arrestato a Domodossola

Il giovane, residente in Ossola e già sottoposto a misura cautelare per reati legati agli stupefacenti, è stato condotto nel carcere di Verbania dopo l’aggravamento della sua posizione giudiziaria

Viola i domiciliari per spaccio: 19enne arrestato a Domodossola

A Domodossola, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 19enne residente in Ossola. Il giovane, già agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di stupefacenti, ha visto aggravarsi la sua posizione giudiziaria ed è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo verbanese. 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore