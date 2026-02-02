Viola i domiciliari per spaccio: 19enne arrestato a Domodossola

A Domodossola, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 19enne residente in Ossola. Il giovane, già agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di stupefacenti, ha visto aggravarsi la sua posizione giudiziaria ed è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo verbanese.
