Carnevale, si raccolgono battute e vignette per il Tavan

Il conto alla rovescia per il Carnevale 2026 è ufficialmente iniziato. Con la festa più colorata dell’anno si avvicina anche la pubblicazione del Tavan, il tradizionale giornale dalle pagine gialle che ogni anno raccoglie battute, storie divertenti, poesie e molto altro, come sempre dedicare agli ossolani.

Tutti possono partecipare alla redazione del giornale, inviando le proprie battute o vignette: chi volesse può lasciare il proprio contributo, entro il 3 febbraio, in una delle apposite cassette gialle che sono esposte in alcuni bar di Domodossola e non solo. In paticolare, le cassette sono presenti presso i bar Coccole e Caffè e Officine Domesi in piazza Mercato, Cabalà in piazza Tibaldi, l’Osteria di via Briona, il Cit Paris al Badulerio, oltre al Luse Bar a Domobianca e al bar La Pausa a Trontano.

La vendita del Tavan ha anche, come di consueto, uno scopo solidale: i proventi saranno infatti devoluti a enti e associazioni che operano in città.