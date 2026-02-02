 / Sanità

Sanità | 02 febbraio 2026, 15:30

Nuovo ospedale del Vco, la giunta regionale approva la scelta di Piedimulera

Il provvedimento dovrà ora essere votato in consiglio. Riboldi: "Passaggio fondamentale"

L'assessore alla sanità Federico Riboldi

L'assessore alla sanità Federico Riboldi

È stata approvata all’unanimità dalla giunta regionale del Piemonte la delibera per la localizzazione del nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola nel comune di Piedimulera, demandando al consiglio regionale i successivi e definitivi provvedimenti.

“Un passaggio fondamentale che sottolinea, ancora una volta, la piena condivisione da parte della giunta della localizzazione del nuovo ospedale del Vco a Piedimulera, così come ha evidenziato lo studio condotto dal Politecnico. Ora attendiamo la votazione in consiglio regionale per poter avviare il prima possibile l’iter per la sua realizzazione”, ha commentato l’assessore alla sanità Federico Riboldi.

Comunicato Stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore