Federico Nicolini e Noemi Junod si aggiudicano la Domobianca SkiAlp Vertical FOTO

La quarta edizione della Domobianca SkiAlp Vertical ha regalato anche quest'anno adrenalina, spettacolo e tanto divertimento sulle piste di Domobianca365. Centinaia di persone si sono riversate sulle piste illuminate del comprensorio ossolano ad incitare e supportare i 112 atleti al via, trasformando l'ambiente in uno stadio a cielo aperto.

Tantissimi i big allo start di quello che è diventato ormai un appuntamento apprezzato e riconosciuto a livello internazionale grazie agli sforzi del team organizzativo che è riuscito ad elevare la propria "garetta serale" ai livelli di una vera e propria coppa del mondo.

In campo maschile ad arrivare per primo in cima alle ripide salite del percorso è stato l’atleta trentino Federico Nicolini del Team Brenta con il tempo di 18' 55", strappando così il record dello scorso anno ad Alex Oberbacher; dietro di lui staccato di soli 23" il campione italiano vertical, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, Matteo Sostizzo che ha chiuso lo scatch in 19' 18”. A chiudere il podio il valdostano del Team Kailas Fuga, Daniel Thedy con il tempo di 19' 45"; a seguire nella top five lo svizzero Martin Anthamatten del Team Adidas Terrex e l'alsaziano Jocelyn Verdenal del Team Asd Montagnespri Bruno Brunod.

In campo femminile a salire sul gradino più alto del podio la campionessa Italiana vertical Noemi Junod del Centro Sportivo Esercito che per soli 7" non ha strappato il record di Alba De Silvestro, chiudendo lo scratch con il tempo di 23' 47”. Dietro di lei la verticalista svizzera del Team Crazy Victoria Kreuzer con il tempo di 24' 46" e chiudere il podio Corinna Ghirardi del Team Dolomiti Advanture, a seguire Ilaria Veronese del Centro Sportivo Carabinieri e la svizzera Simone Troxel.

Il 2° Trofeo Enaip in memoria di Roberto Fantone per il primo ossolano classificato è stato vinto dall'ossolano Oscar Tonietti, portacolori dello Sci Club Vallanzasca, che si è imposto davanti a tanti atleti ossolani con il tempo di 21' 42”. Appuntamento alla prossima edizione di Domobianca SkiAlp Vertical - 2027!